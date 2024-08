Detingut un resident per robar 54 ampolles de whisky

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia va detenir dilluns passat al migdia un home resident de 53 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni. En un comunicat, el cos explica que es va requerir els agents per part del servei de seguretat d’un centre comercial, ja que l’home hauria sostret sis ampolles de whisky. Tanmateix, aquest establiment havia presentat dies abans una denúncia a la policia per la sostracció de 24 ampolles d’aquest licor per part d’aquesta persona. L’enquesta posterior, a l’espera d’un inventari més exhaustiu per part del personal del centre comercial, determina de manera fefaent la sostracció d’un mínim de 54 ampolles i el valor del perjudici seria d’uns 3.000 euros.