La capital impulsa el preu del lloguer d’establiments

El preu mitjà per metre quadrat dels immobles comercials oferts en lloguer al Principat és de 16,5 euros. Segons es desprèn de l’informe de monitoratge del mercat immobiliari del mes de juny de RID Analytics –empresa russa especialitzada en estudis de mercat amb contactes a Andorra–, al qual el Diari ha tingut accés, els locals comercials encapçalen el rànquing per subtipologia d’immoble, amb un preu mitjà per metre quadrat de 24,4 euros. Els segueixen les oficines (15,6 euros) i les naus industrials i tallers (9,5 euros).

La parròquia en què les tarifes mitjanes de lloguer de locals comercials són més altes és Andorra la Vella, amb un preu de 30,4 euros per metre quadrat. Per tant, el lloguer d’un local de 100 metres quadrats costa, a la capital, 3.040 euros al mes de mitjana. En segona posició en sentit descendent trobem Escaldes-Engordany (23,5 euros). Per sota hi ha Encamp (16,4 euros), la Massana (11,2 euros) i Sant Julià de Lòria (10,2). L’estudi no disposa de dades sobre Canillo i Ordino.

Pel que fa a les oficines, la parròquia on el preu per metre quadrat és més alt és Ordino, amb 29,4 euros. La segueixen la Massana (17,3 euros), Andorra la Vella (16,8 euros), Escaldes-Engordany (14,8 euros), Sant Julià de Lòria (11,5 euros) i Encamp (9,2 euros). En l’informe no hi ha dades sobre Canillo. En aquesta darrera parròquia és on és més car llogar un local industrial (12 euros per metre quadrat). Després trobem la Massana (10,7 euros), Sant Julià de Lòria (10,6 euros), Andorra la Vella (9,3 euros), Encamp (9,1 euros), Escaldes-Engordany (8,1 euros) i Ordino (7,7 euros).

Com pot observar-se fent una anàlisi de les dades, les variacions de preu del lloguer de locals industrials entre parròquies són mínimes. Les diferències són més grans si comparem els preus dels locals comercials –en aquest cas Andorra la Vella i Escaldes-Engordany se situen molt per sobre de la resta, impulsades per la potència de l’eix central format per les avingudes Meritxell i Carlemany. Quant a les oficines, crida l’atenció Ordino, amb un preu per metre quadrat molt per sobre de la resta. Ens atrevim a aventurar la hipòtesi que el fet s’explica per la manca d’oferta. Segons l’informe, al juny només hi havia un despatx disponible per al lloguer a la parròquia més septentrional.

LA CAPITAL, LÍDER

Més d’un terç de l’oferta d’immobles comercials es concentra a Andorra la Vella. A la capital hi ha 32 locals comercials oferts per llogar, 25 tallers o naus industrials, 59 despatxos i set espais de coworking. En segona posició trobem Escaldes-Engordany, amb 17 locals comercials, 15 despatxos, vuit naus industrials o tallers i un espai de coworking. A Encamp les xifres són lleugerament inferiors, mentre que a la resta de parròquies gairebé no hi ha objectes immobiliaris comercials ofertes per llogar. L’excepció és la Massana, on hi ha 16 naus industrials o tallers al mercat de lloguer. Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp acumulen gairebé tres de cada quatre propietats comercials.

Excloent-ne els espais de coworking, arreu del Principat hi ha 235 unitats immobiliàries comercials al mercat de lloguer, de les quals 92 són oficines, 73, locals comercials, i 70, naus industrials o tallers. L’àrea mitjana de la primera tipologia és de 186 metres quadrats, la de la segona, 363, i la de la tercera, 329. Els preus mitjans de tres locals d’aquestes dimensions són 2.901,6, 3.448,5 i 8.027,6 euros, respectivament.

L’informe presenta l’evolució del nombre total de propietats immobiliàries comercials ofertes per llogar de gener a juny. A Andorra la Vella és on aquesta xifra ha augmentat més. Així, si fa vuit mesos hi havia 86 propietats al mercat, avui n’hi ha 123, diferència que en termes percentuals suposa un increment del 43%. A Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany, Ordino i Sant Julià de Lòria s’observen variacions lleugeres i poc significatives. A la Massana, en canvi, l’oferta s’ha doblat, ja que ha passat de deu a 22 unitats. Arreu del país el creixement ha estat del 21%. Al gener hi havia 204 propietats al mercat de lloguer. Ara, 246.