Punjabi denuncia primes per feina extra del seu antecessor

L’informe fiscalitzador del Tribunal de Comptes de l’exercici del 2022 de l’Agència de Protecció de Dades (APDA) apuntant com a possibles pagaments indeguts les hores extres que Resma Punjabi i la inspectora de l’organisme van percebre ha rebel·lat la màxima responsable de l’ens. Ahir, l’apartat de transparència de la web de l’APDA publicava una comparativa de la retribució de Punjabi i de la inspectora –fent menció a la càrrega de feina– amb la que percebria Joan Crespo, anterior responsable de l’agència. Un escrit que fa públic que Crespo també va aprovar –per a si mateix i per a l’inspector de llavors– complements associats a la sobrecàrrega de treball i que denuncia que llavors aquells pagaments no van ser objecte de cap menció per part del Tribunal de Comptes.