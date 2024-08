Propietaris de Tor denuncien el pas lliure per la frontera de Cabús

Els propietaris de Tor que han instat les empreses d’Andorra que fan rutes turístiques fins al poble a deixar d’oferir-les fins que no obtinguin la seva autorització expressa de pas obren ara un altre meló: fins a quin punt hi pot haver pas lliure pel límit fronterer del port de Cabús que separa territori andorrà i espanyol quan es tracta d’un pas no vigilat i el Principat no és un territori de l’espai Schengen? “En principi el pas és il·legal”, adverteixen, apuntant que la normativa comunitària sobre la circulació amb països tercers diu que ha de ser a través dels passos habilitats. I, per tant, a Andorra pel riu Runer i el Pas de la Casa. Això no obstant –i malgrat que òbviament han recopilat aquesta informació–, ahir van apuntar que ara “aquest no és el cas” i que el que estan demanant està justificat perquè aquestes empreses estan traient un rèdit passant per una finca privada. I que la lògica és que demanin autorització.

Pablo Moreno, l’hereu de Casa Palanca, s’ha posicionat en contra de la demanda a les empreses i acusa els instigadors de la mesura d’una actuació unilateral que no és vàlida perquè no compta amb el suport de tots els propietaris. L’altra part, que prefereix no identificar-se, va replicar que “això és com una comunitat de propietaris i funciona igual, les decisions es prenen per majoria”. Per tant, asseguren que van decidir l’actuació per majoria tot i que van declinar parlar de números i van admetre que algunes de les tretze propietats estan desaparegudes. “Hem guanyat els que pensem que ens hem d’adreçar a les empreses d’Andorra que treuen un profit econòmic passant per finques que no són seves i que no tenen permís”, van manifestar en declaracions al Diari.

Moreno ho torna a discutir. També en declaracions a aquest mitjà va rebatre la postura de l’altra part i la validesa d’aquesta votació perquè “la comunitat no existeix, no hi ha junta, no som res”. De fet, va assegurar que havia proposat, sense èxit, que es formalitzés una nova junta. I una altra qüestió que, al seu parer, invalida la suposada votació és que aquesta s’ha de ponderar partint dels “coeficients” que tingui cadascú en funció de la seva propietat. I va denunciar que alguns dels que estan darrere de l’advertiment a les empreses turístiques tenen tan sols una part de la propietat originària familiar. Vaja, que la comparteixen amb més hereus i amb més persones amb dret a decidir, per tant.

L’hereu de Casa Palanca va lamentar una acció de tipus amenaçador que “ens pot enemistar amb Andorra” i va insistir que “les empreses poden passar, que estiguin tranquil·les perquè l’únic que demanem és que passin per la pista i que no malmetin els prats”.

EL DESCONCERT

Entretant la divisió es manifesta, la banda de propietaris que promou l’autorització de pas assegura que “algunes” empreses ja han respost al seu correu electrònic i que esperaran uns dies, “un temps racional”, per rebre notícies de la resta i “a partir d’aquí valorarem què fem”. El que se’ls demana és que deixin d’oferir rutes cap a Tor mentre no disposin d’aquesta autorització i que retirin qualsevol mena d’anunci referit a aquestes activitats de lleure. En cas contrari, apunten accions legals. Les fonts d’aquest sector de propietaris van assegurar que han enviat el mateix requeriment a empreses de la banda catalana que igualment passen pels seus terrenys. A banda d’instar-los a sol·licitar l’autorització de pas, el que pretenen també els titulars de la finca és que els que passin abonin una quantitat econòmica en format de donació i que es destinaria a causes solidàries, segons han assegurat.

El missatge ha sacsejat la temporada alta de les empreses afectades i, de nou, la divisió històrica entre els copropietaris de la muntanya situada al terme municipal d’Alins i que va saltar als mitjans després d’un crim que segueix sense resoldre’s.