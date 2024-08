Les matriculacions de vehicles pugen un 7% al juliol i s’enfilen fins a 321

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les matriculacions de vehicles durant el mes de juliol han estat 321, una xifra que representa un increment del 7,4% respecte del mes de juliol de l’any passat. Segons va publicar ahir el departament d’Estadística, durant el juliol han tingut variacions positives el grup d’altres (25%), el de motocicletes i ciclomotors (16,9%), i els turismes (6,4%). Per contra, el grup de camions i camionetes, amb un 9,8%, ha presentat una variació negativa.

Pel que fa a les dades acumulades, les matriculacions entre el mes de gener i el juliol han estat 2.219, un 10,7% menys en comparació amb el mateix període anterior, en el qual es van matricular 2.486 vehicles. En aquest sentit, l’única categoria que mostra una variació positiva és la de camions i camionetes, amb un increment del 7,9%.

Les matriculacions de vehicles durant els darrers dotze mesos han estat 3.774, que representen un descens de l’11,8% respecte del mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.279 vehicles. Com en el cas anterior, l’únic grup que ha tingut una variació positiva durant aquest termini ha estat el de camions i camionetes (3,4%).

Per tipus d’energia, al juliol els vehicles de gasoil han registrat una variació negativa del 17%. Per contra, els vehicles de gasolina (vuit més), els elèctrics 100% (20 unitats) i els híbrids (60 unitats) presenten variacions positives.

D’altra banda, el preu mitjà de tots els carburants ha pujat al juliol en comparació amb el juny. L’encariment més notable ha estat el del gasoil, amb un increment del 2,8% en el de locomoció millorat, que registra una mitjana d’1,372 euros per litre. El de locomoció costa un 2,7% més que el mes anterior, 1,339 euros per litre de preu mitjà, i el gasoil de calefacció s’ha pagat, de mitjana, a 1,019 euros, un 1,5% per sobre. La gasolina sense plom de 95 octans i la sense plom de 98 octans han pujat un 0,5% i s’han pagat a 1,442 i a 1,503 euros, respectivament.