Incidències viàries a la duana per la recerca de Carles Puigdemont

La recerca de l’expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, que va evitar la seva detenció pels mossos d’esquadra després de l’acte que va fer ahir al matí a l’Arc de Triomf de Barcelona, també va afectar la duana del riu Runer. I és que la policia espanyola va fer controls bona part del matí dels vehicles que sortien del territori veí per entrar a Andorra per localitzar l’expresident català. Després de tres hores d’operatiu els mossos d’esquadra van aixecar l’operació Gàbia que havien posat en marxa a Catalunya sense haver detingut Puigdemont. D’aquesta manera, va tornar la normalitat a la frontera hispanoandorrana, on la circulació fluïa amb normalitat un cop aixecat l’operatiu.

El ministeri d’Interior espanyol va informar el Diari que els controls es feien perquè s’havia reforçat la vigilància a totes les fronteres en el marc del dispositiu per detenir l’expresident de la Generalitat, que ahir va tornar a Catalunya des de Brussel·les. Els efectius del cos espanyol van estar desplegats en la via d’accés des del recinte duaner que controla la guàrdia civil fins al punt d’entrada al Principat, i els agents van revisar especialment les furgonetes per saber les persones que viatjaven a l’interior dels vehicles.

La vigilància dels vehicles per part de la policia espanyola va començar passades les onze del matí i va provocar retencions d’entrada al Principat.

Els mossos d’esquadra van tornar a activar a l’operació Gàbia a primera hora de la tarda, però en aquest cas no va afectar la circulació a la frontera del riu Runer.

Els mossos d’esquadra van desplegar una operació Gàbia per tot el territori català per complir l’ordre de detenció que hi ha per a Puigdemont. Al tancament d’aquesta edició l’expresident de la Generalitat continuava desaparegut. Puigdemont no va votar en el ple del Parlament que va investir Salvador Illa com a president del govern català.