Dues empreses aspiren a l'explotació de les línies de Palma i Madrid

Dues empreses concorren al concurs per explotar els vols a Palma, que han d'arrencar a la tardor, i els de Madrid un cop finalitzi l'actual concessió a final d'any. Són les dues ofertes que s'han presentat dins del termini, que finalitzava ahir, i ara s'obrirà el procés d'anàlisi de la documentació per procedir a l'adjudicació final. El Govern ha recordat que el concurs està dirigit a atorgar el suport econòmic necessari en cas que l'operativa no sigui viable amb la pròpia activitat i que és Aeroports de Catalunya l'organisme que tramita l'autorització final.

El suport econòmic màxim que ofereix l’executiu a la companyia que en resulti explotadora és de 250.000 euros per als vols de Palma que es programin durant aquest any i d’1,6 milions per als de Palma i Madrid (800.000 euros per destinació) de l'any 2025. En tots dos casos s'han d'oferir dues freqüències setmanals, que en el cas de Madrid han de ser obligatòriament divendres i diumenge. La previsió de l'executiu es poder fer l'adjudicació entre aquest mes i el setembre.