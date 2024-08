Cau una banda que robava rellotges de luxe a Espanya amb una moto adquirida al Principat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els agents de la policia nacional espanyola han desarticulat una banda criminal que robava rellotges de luxe amb el mètode del tiró i fugien amb motos de gran cilindrada que esperaven a les proximitats dels fets. La investigació es va iniciar quan la banda va robar a un home un rellotge valorat en més de 55.000 euros en el districte madrileny del barri de Salamanca. Quan els assaltants van aconseguir l'objectiu van fugir en una motocicleta de gran cilindrada adquirida a Andorra, segons informen mitjans espanyols.

Els agents que portaven el cas van comprovar que la banda que va executar aquest robatori podia estar al darrere d'altres sis sostraccions amb violència realitzats amb el mateix 'modus operandi'. Els integrants de la banda viatjaven des de diferents països europeus a Madrid en època estival on cometien els delictes, especialment en els districtes del centre i Salamanca.

Després d'organitzar un operatiu especial, la policia va detenir a cinc homes com a presumptes responsables de vuit delictes de robatori amb violència i intimidació, lesions i per formar part d'un grup criminal. El cos de seguretat va intervenir en el registre efectuat uns 10.000 euros en efectiu i objectes sostrets als robatoris. Els integrants del grup criminal va passar a disposició judicial on es va decretar el seu ingrés a presó.