Autoritzades 202 captures per a la Setmana de l’isard

La comissió de seguiment de la caça, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, es va reunir ahir per aprovar els plans de caça de l’isard del 2024. Tenint en compte les dades obtingudes dels recomptes que s’han fet sobre el terreny les últimes setmanes per part del cos de banders, s’han registrat un total de 1.375 isards en tot el territori, una xifra molt similar a la computada l’any passat (1.409). Tot i així, una mica inferior. Aquestes dades demostren un bon estat de salut de la cabana i de la tendència estable.

En acabar la reunió es va aprovar el contingut de l’odre ministerial que fixa en 202 el total de captures que estan permeses pel pla de caça de l’isard en terreny cinegètic comú i de 44 isards en el vedat de caça d’Enclar. El termini que es permet l’aplicació del pla de caça de l’isard d’enguany tindrà lloc del 15 al 22 de setembre. El nombre total de captures previstes per a aquest període té en compte la població d’isards en terreny cinegètic comú i també els vedats de caça de Xixerella, Sorteny i Ransol, i fins i tot té en compte l’índex de creixement. Així, i d’acord amb la normativa, s’ha establert que el nombre total de captures permeses que es podran caçar durant la Setmana de l’isard és d’un exemplar per cada colla d’un mínim de quatre persones caçadores. Enguany se n’han inscrit un total de 671, la xifra més elevada que s’ha constatat, per aquest motiu les colles han de ser de mínim quatre persones caçadores i no de tres.

Les dates previstes per constituir les colles de caça de l’isard, mitjançant el web www.e-tramits.ad, són del 19 al 23 del mes d’agost, ambdós dies inclosos. Les anelles de captura es podran recollir del 5 al 20 de setembre al servei de Tràmits del Govern. De la mateixa manera que la temporada passada, el dia 15 de setembre s’iniciarà el període d’aplicació del pla de caça en terreny cinegètic comú del cabirol i del mufló, aquest últim en les tres unitats de gestió (est, oest i centre del país).

A més, es va recordar en la reunió de la comissió el manteniment el punt de control cèntric amb l’objectiu de facilitar al caçador el control de la peça capturada, a part de conservar l’obligació d’informar de la captura al cos de banders. En els controls a les peces es realitzaran mesures biomètriques i preses de mostres.

La Setmana de caça va tancar l’any passat amb un balanç total de 196 isards abatuts, el 89% del pla de caça permès per al 2023, que era de 220 exemplars. Un total de 658 caçadors van participar en la Setmana de caça de l’isard, que va començar diumenge 10 de setembre. A més, el 2023 també es va permetre la caça de muflons i cabirols per regular el creixement de la cabana d’aquestes dues espècies. Els banders van realitzar un total de 21 controls de muflons abatuts i dotze de cabirols. El cos va atribuir el correcte desenvolupament de la setmana a la coordinació i tasca del cos, així com al respecte a la normativa per part dels caçadors. Els agents dels banders van recollir 146 mostres de melsa dels isards.

Amb referència al vedat de caça d’Enclar, s’han registrat 319 exemplars. La població del vedat ha augmentat lleugerament respecte a l’any anterior (308). La comissió va aprovar el pla de caça d’aquest vedat amb un total de 42 captures selectives i dues de trofeu mascle. El sorteig per a aquest pla està previst per al 5 de setembre.