Rebuig a la taxa per a les autocaravanes

El projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge inclou modificacions a la llei perquè les autocaravanes pernoctin en llocs habilitats i abonin la taxa turística. Si la proposta tira endavant els policies seran els encarregats de comprovar que aquests vehicles compleixin la normativa. El Diari va demanar l’opinió a diversos turistes que acampaven a Engolasters i a la capital.

“Quan viatjo fora de casa dormo dins de la furgoneta que he camperitzat”

Javier López, Ciutadà de Barcelona



“Quan viatjo fora de casa dormo dins de la furgoneta que he camperitzat”, explica Javier López. El català va arribar dimarts i va marxar ahir. A ell no li sembla bé que s’hagi de pagar una taxa turística en un futur perquè “ja paguem per tot el que s’ha de fer. Pago un impost de circulació i entenc que això inclou les gestions que s’han de fer a la carretera amb el meu vehicle”, comenta. També diu que a ell ningú l’ha ajudat per fer habitable la furgoneta. I insisteix que “no entenc per què he de pagar una taxa si no està adherida als serveis que t’ofereix el lloc on t’instal·les”. Si en aquesta zona d’Engolasters s’hagués de pagar un euro ho veuria just perquè hi ha lavabos i d’altres serveis. Ell tampoc té els serveis d’una autocaravana, té una furgoneta preparada per dintre per poder dormir i estar-hi. Per últim, comenta que a Catalunya també es vol establir una taxa turística per així evitar la massificació.

un noi a la seva càmper.Fernando Galindo

“Quan venim a Andorra ho fem per consumir i no trobo bé que s’hagi de pagar per acampar”

Francis Bosc, Ciutadà de Villefranche-de-Rouergue





A la zona d’Engolasters les autocaravanes només hi poden pernoctar durant un dia, i així ho indica un cartell només arribar a la zona. Per aquest motiu un grup de francesos assegura que va arribar dimarts i ahir ja havia de seguir amb la seva ruta fora del Principat. De fet, durant el matí van passar a vigilar la gent que ocupava la zona per controlar que ningú hi estigués més del temps permès. Vincent Durand, de Tolosa, un dels de la colla, opina que “pagar la taxa turística és una bona opció si ajuda al desenvolupament de la zona”. Tot i així, “és important que la forma de fer el pagament sigui simple, algunes vegades no hem pagat perquè no enteníem com ho havíem de fer”. També explica que un euro li sembla poc i que no sap si amb aquesta mesura s’aconseguirà ordre. “Quan venim a Andorra ho fem per consumir, comprem tabac i alcohol i, a més, ens volen fer pagar per acampar? No ho trobo bé”, diu Francis Bosc. Opina que primer s’haurà de pagar un euro, el següent any dos i després cinc. No creu que sigui una opció perquè hi hagi més regulació. Segons la seva opinió, el millor és que hi hagi uns policies que vigilin la zona i que si el cartell indica que només hi pots estar durant una nit, doncs fer cas a les indicacions. La seva germana, Briggite Bosc, pensa que “el que està bé de la zona d’Engolasters és que no som gaires”. A vegades s’ha hagut d’establir en llocs on hi havia molta gent i molt soroll, tots estaven enganxats i s’escoltava tot. Ells han vingut al país a descansar i a tenir tranquil·litat.

“Trobo injust que s’hagi de pagar una taxa per estacionar on vulguis”

Laura Álvarez, Ciutadana espanyola



“Abans de pagar una taxa me’n vaig al càmping, que també pago i tinc un munt de serveis inclosos”

Sara Giménez, Ciutadana espanyola



“Totes les ciutats i els països haurien de tenir llocs habilitats per a la gent que vulgui estacionar amb l’autocaravana o la càmper”, apunta Sara Giménez, provinent d’Espanya. Ha fet una ruta per diferents indrets del país i estarà fins dissabte abans de tornar a casa. Pensa que “abans de pagar una taxa me’n vaig al càmping, que també pago i tinc un munt de serveis inclosos (piscina, bar, etcètera)”. De totes maneres, creu que la seva paraula tampoc afectarà gens la decisió que s’acabi prenent en un futur.

“Quan viatges amb un vehicle com aquest busques llibertat i poder fer una ruta completament a mida. Trobo injust que s’hagi de pagar un taxa per estacionar on vulguis”, diu Laura Álvarez, i també creu que “si no volen que això passi haurien d’habilitar zones perquè cada turista pari als llocs que s’hagin establert”.