Les matriculacions de vehicles augmenten un 7,4% al juliol

La venda de vehicles ha revifat durant el juliol tot i que la xifra acumulada de l'any continua per sota de la del 2023. Els concessionaris van matricular 321 vehicles durant el mes passat, un 7,4% més que els 299 del juliol anterior, segons publica Estadística. El total dels primers set mesos suma 2.219 unitats que representen una baixada del 10,7% respecte a les 2.486 unitats del mateix període de l'any passat.

La pujada del juliol es concreta en la matriculació de 90 motocicletes i ciclomotors, 13 més que fa un any; 184 turismes, 11 per sobre del juliol del 2023 i deu vehicles de la categoria d'altres, un parell més que el mateix mes de l'exercici anterior. La venda de camions i camionetes ha caigut quasi un 10% en passar de 41 a 37.

Els vehicles de gasoil són les únics que baixen en comparació amb les xifres del juliol del 2023, amb un descens de 53 a 44 unitats. I la pujada més important en percentatge correspon als vehicles elèctrics que han arribat a 20 matriculacions, una dotzena més que fa un any, segons el recull d'Estadística. També augmenten els híbrids de gasoil no endollables, de 4 a 8, i els de gasolina, de 175 a 183.

Les dades dels primers set mesos de l'any segons el tipus d'energia del vehicle mostren una descens a la meitat de les matriculacions dels híbrids de gasoil no endollables, que baixen de 86 a 43, i una reducció que supera el 20% dels híbrids de gasolina no endollables, que passen de 277 a 220. La caiguda en vehicles de gasoil és de 430 a 360 i en els de gasolina, de 1.442 a 1328. La suma d'elèctrics 100% és de 85 aquest any, només tres per sota del total del mateix període de l'any passat.