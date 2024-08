Altercat per un accident de trànsit a Canillo

La policia intervenint per l'Incident de trànsit a la sortida de Canillo avuiFernando Galindo

La policia ha intervingut en un incident de trànsit a la sortida de Canillo en direcció nord. Els fets han tingut lloc a prop de la casa de colònies d'AINA on s'estava realitzant la tradicional visita del Govern i justament en aquell moment estava pronunciant el discurs el cap de l'executiu, Xavier Espot, que parlava davant els infants.

L'incident de trànsit hauria provocat un altercat de la qual ha alertat un ciclista que passava per la zona, segons han relatat els testimonis. En aquell moment, Xavier Espot ha aturat el discurs mentre els policies s'apropaven a la zona dels fets i ha aprofitat a comentar als infants que comportaments com aquests són els que no s'han de tenir. En l'incident s'ha vist implicat un turisme de matrícula espanyola i un altre de matrícula andorrana. En aquest només s'han hagut de lamentar danys materials.