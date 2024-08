Encariment generalitzat del preu dels carburants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu mitjà de tots els carburants ha pujat al juliol en comparació amb el juny. L'encariment més notable ha estat el del gasoil, amb un increment del 2,8% en el de locomoció millorat, que registra una mitjana d'1,372 euros per litre. El de locomoció costa un 2,7% més que el mes anterior, 1,339 euros per litre de preu mitjà, i el gasoil de calefacció s'ha pagat, de mitjana, a 1,019 euros, un 1,5% per sobre, segons publica Estadística. La gasolina sense plom de 95 octans i la sense plom de 98 octans han pujat un 0,5% i s'han pagat a 1,442 i a 1,503 euros de mitjana, respectivament.

L'augment de preus és més elevat si es compara amb el mes de juliol del 2023. El gasoil de calefacció ha pujat un 9,5%, el de locomoció un 4% i el de locomoció millorat un 3,7%. En el cas de la gasolina sense plom de 95 octans i la de 98 octans hi ha un increment d'un 1%.

La comparativa dels preus mitjans de gener a juliol amb el mateix període de l'any anterior indica que el gasoil de calefacció s'ha pagat, de mitjana, a 1,019 euros, el que significa un augment de l'1,3%. El gasoil de locomoció tenia un preu mitjà d'1,356 euros, un 0,5% més, i el de locomoció millorat a 1,389 euros, un 0,4% més. La gasolina sense plom de 95 octans suma una mitjana d'1,446 euros, i la de 98 octans a 1,507 euros, un increment del 0,3% en els dos tipus de carburant.

Més importació de combustibles

El departament d'Estadística assenyala que la importació de carburants al juliol ha estat de 12,10 milions de litres, un l'1,4% de pujada respecte al juliol anterior. L'augment es registra en l'entrada de gasolina i gasoil de locomoció i baixa el de calefacció com succeeix durant els mesos d'estiu.

De gener a juliol del 2024 la importació dels carburants ha estat de 90,84 milions de litres, donant una variació percentual negativa del 0,5% en contraposició al mateix període de l'any 2023.

En els darrers dotze mesos la importació de carburants suma 158,32 milions de litres, una increment del 2,5% respecte als 154,46 milions de litres importats durant el mateix període anterior.