Controls de la policia espanyola a la frontera per localitzar Puigdemont

La policia espanyola està fent controls dels vehicles que surten del territori veí per entrar a Andorra per localitzar l'expresident català Carles Puigdemont. El ministeri d'Interior espanyol ha informat al Diari que els controls es fan perquè s'ha reforçat la vigilància a totes les fronteres en el marc del dispositiu per detenir Puigdemont. Els efectius del cos espanyol estan desplegats en la via d'accés des del recinte duaner que controla la guàrdia civil fins al punt d'entrada al Principat i els agents revisen especialment les furgonetes per saber les persones que viatgen a l'interior dels vehicles.

La vigilància dels vehicles per part de la policia espanyola ha començat passades les onze del matí i està provocant retencions d'entrada al Principat.

Els mossos d'esquadra han desplegat una operació gàbia per tot el territori català per complir l'ordre de detenció que hi ha per a Puigdemont, que avui ha aparegut a Barcelona abans de l'inici de la sessió d'investidura per escollir Salvador Illa com a president de la Generalitat. Els agents catalans sospiten que Puigdemont podria haver fugit en un vehicle de color blanc i que podria estar acompanyat de Jordi Turull, actual secretari general de Junts, segons publiquen diversos mitjans catalans.