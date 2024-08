Casa Palanca nega el vet als viatges turístics a Tor

La divisió entre els propietaris de la muntanya de Tor continua i l’últim episodi que ho demostra és la petició que una part dels titulars de la finca han adreçat a empreses andorranes que organitzen rutes turístiques al poble des del port de Cabús, instant-les a deixar d’oferir-les fins que no obtinguin la seva autorització i a abonar una donació solidària pel pas. Ahir l’hereu de Casa Palanca, Pablo Moreno, va deixar clar que “les empreses d’Andorra poden continuar fent aquesta activitat sempre que passin per la pista, no han de demanar cap permís”. En declaracions al Diari, Moreno va replicar que una mesura d’aquestes característiques necessita l’aval del cent per cent dels propietaris i que en cap cas ha estat així; va denunciar una acció unilateral capitanejada per tres de les cases i que no compta amb el vistiplau de la resta.

Moreno va insistir que “no poden impedir que passin cotxes, el primer que han de fer és que hi hagi un acord del cent per cent de la comunitat”, que no existeix, i va lamentar que amb aquestes accions s’acabi perjudicant la relació amb Andorra. Tot i que el poble hagi tornat a l’actualitat a conseqüència de la docuserie de Carles Porta i que això hagi portat més visitants, l’hereu de cal Palanca va negar que hi hagi una pressió extrema sobre el territori. “A l’agost potser hi ha quinze dies forts, però perquè a la gent li agrada la muntanya”, va etzibar. Va insistir que el que es demana únicament és que els cotxes passin pel camí habilitat i no malmetin els prats. Respecte a la muntanya, vaja.

Les picabaralles històriques segueixen latents, malgrat els canvis de titulars a les propietats. Moreno és el relleu de Jordi Riba, el Palanca, i tira en cara a una part dels hereus de Casa Sansa –la mort violenta no resolta de qui la capitanejava, Josep Montané, és l’origen del focus mediàtic sobre el poble– liderar accions com aquesta, saltant-se l’obligació de comptar amb tots els copropietaris.

En el correu electrònic adreçat a les empreses d’Andorra que fan sortides al poble s’identifiquen en qualitat de titulars de la finca rústica. Un missatge que ha agafat a contrapeu les empreses consultades pel Diari dimecres passat, que van parlar d’una actuació “poc clara” i “precipitada” i en to d’amenaça. Els propietaris que defensen la mesura esgrimeixen que la reparació dels danys que els vehicles ocasionen a la pista “ens costa milers d’euros cada any” i que passen per una finca privada, per la qual cosa han de demanar permís.