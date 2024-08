El nombre de captures permeses en la setmana de l'isard seran 202

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió de Seguiment de la Caça, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s’ha reunit aquest dijous per aprovar els plans de caça de l’isard del 2024. Tenint en compte les dades obtingudes dels recomptes que s’han fet sobre el terreny les últimes setmanes per part del cos de banders, s’han comptabilitzat un total de 1.375 isards en tot el territori, una xifra molt similar a la registrada l’any passat que era de 1.409. Aquestes dades demostren un bon estat de salut de la cabana i de la tendència estable.

Així, després de la reunió s’ha aprovat el contingut de l’ordre ministerial que fixa en 202 el total de captures permeses pel pla de caça de l’isard en terreny cinegètic comú i de 44 isards en el vedat de caça d’Enclar. La setmana, on es permet l’aplicació del pla de caça de l’isard d’enguany, se celebrarà del 15 al 22 de setembre. El nombre total de captures previstes per aquest període té en compte la població d’isards en terreny cinegètic comú i en els vedats de caça de Xixerella, Sorteny i Ransol i també té en compte l’índex de creixement.

D’aquesta manera, i d’acord amb la normativa, s’ha establert que el nombre total de captures permeses que es podran caçar durant la setmana de l’isard és d’un exemplar per cada colla d’un mínim de quatre persones caçadores. Enguany s’han inscrit un total de 671, la xifra més elevada que s’ha constatat, per aquest motiu les colles han de ser de mínim quatre persones caçadores i no de tres.

Les dates previstes per constituir les colles de caça de l’isard, mitjançant el web de tràmits, són del 19 al 23 d’agost, ambdós dies inclosos. Les anelles de captura es podran recollir del 5 al 20 de setembre al Servei de Tràmits del Govern. Cal recordar que, de la mateixa manera que la temporada passada, el dia 15 de setembre s’iniciarà el període d’aplicació del pla de caça en terreny cinegètic comú del cabirol i del mufló, aquest darrer en les tres unitats de gestió Est, Oest i Centre del país.

En la reunió de la Comissió s’ha recordat també el manteniment del punt de control cèntric amb l’objectiu de facilitar al caçador el control de la peça capturada, tot i conservar l’obligació de comunicar la captura al Cos de Banders. En els controls a les peces es realitzaran mesures biomètriques i preses de mostres.

Caça al vedat d’Enclar

En referència al vedat de caça d’Enclar, s’han comptabilitzat 319 exemplars. La població del vedat ha augmentat lleugerament respecte a l’any anterior 308. La Comissió de Caça ha aprovat el pla de caça d'aquest vedat amb un total de 42 captures selectives i 2 de trofeu mascle. El sorteig per aquest pla de caça està previst pel dia 5 de setembre

Pla de caça del mufló a la unitat de gestió Est

El segon recompte de muflons a la Unitat de gestió Est, efectuat el mes de juliol, ha evidenciat una tendència a la baixa de la població de muflons en aquesta unitat, per a la qual cosa s’ha acordat modificar a la baixa el pla de caça establert prèviament a la comissió anterior. Per tant, el pla de caça de la unitat de gestió Est queda establert en 5 mascles únicament.

Els membres de la comissió han remarcat la importància de la seguretat en la pràctica de la caça , tant per a les persones que ho fan com pels usuaris del medi natural en general. Per aquest motiu han instat en la possibilitat de consultar en línia les zones vedades de caça i de seguretat d'activitat humana vigents.