El sindicat de seguretat privada de l’USdA pren forma

El sector de la seguretat privada s’ha constituït com una nova branca sindical de l’USdA. Fa quatre mesos que van començar els tràmits per configurar aquest nou àmbit i les principals reclamacions del sector són els salaris (es queixen que no es té en compte l’antiguitat), els horaris (es compleixen jornades de dotze hores) i la formació (es contracten auxiliars sense formació en seguretat per llocs de feina que requereixen uns coneixements específics).