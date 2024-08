Punjabi i una inspectora van rebre 3.489 euros per hores extres

La cap de l’Agència de Protecció de Dades, Resma Punjabi, i una inspectora van rebre 3.489 euros el 2022 en concepte d’hores extraordinàries. Així ho indica l’informe del Tribunal de Comptes corresponent a aquell exercici publicat ahir al Butlletí del Consell General, on s’assenyala que “en el transcurs del treball de camp, no s’ha facilitat cap base normativa que expliqui el pagament d’aquests conceptes, ni en la forma de justificació, ni en les causes que les generen, ni en la seva quantificació”.

A l’informe s’afegeix que la cap de l’agència i els inspectors tenen la consideració d’autoritat pública i per aquest motiu, el seu treball es caracteritza per la llibertat d’actuació i la plena responsabilitat i no estan subjectes a l’estricta limitació de la jornada laboral, pròpia del personal laboral. Per aquest motiu, “no tindrien cabuda, per a aquests càrrecs, les contraprestacions per hores extraordinàries”. També s’indica que les retribucions d’aquests càrrecs s’han de circumscriure a l’assignada pel pressupost de l’agència en el pressupost general, sense que aquests conceptes retribuïts hi siguin previstos per als càrrecs abans esmentats.

L’informe conclou que “les hores extraordinàries satisfetes podrien tenir la consideració de pagaments indeguts, donant origen a responsabilitats civils i administratives, en els termes que regula la llei”.

D’altra banda, el Tribunal de Comptes indica que el consell d’administració de la CASS va atorgar una prima d’acompliment a la directora general de l’entitat, Joaquima Sol, fonamentant la decisió sobre la base d’un article derogat expressament pel reglament del personal de l’ens. El total satisfet per aquest concepte ha estat de 5.258 euros per a l’exercici del 2022.

Per últim, deu funcionaris del Govern van fer més de 300 hores extres l’exercici del 2022. Segons l’informe del Tribunal de Comptes, fins a vuitanta treballadors van excedir el límit d’hores extres permès. Vint treballadors van realitzar entre 200 i 300 hores extres addicionals; 26 treballadors en van fer entre 150 i 200, i 24 funcionaris entre 120 i 150. L’organisme insta l’executiu a establir els mecanismes necessaris per garantir que no se superi el límit màxim de 120 hores extres.