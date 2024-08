Multa de 300 euros per pernoctar il·legalment a l’autocaravana

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge inclou modificacions sobre la Llei general de l’allotjament turístic que impliquen un major control per aconseguir que les caravanes pernoctin en llocs habilitats, abonin la taxa turística i posar fi al desordre actual. Si el text tira endavant amb els termes en què ha entrat a tràmit parlamentari, la policia serà l’encarregada de vetllar perquè els visitants que arriben al país amb aquests vehicles –siguin autocaravanes, caravanes o un altre tipus de vehicle camperitzat– no facin nit en llocs que no pertoquen i d’imposar sancions quan se saltin la regulació. Seran 300 euros de multa, que els no residents hauran d’abonar al moment –en règim de dipòsit, per si volen formular al·legacions–. El no pagament pot implicar la immobilització del vehicle.

El projecte de llei detalla, quant al procés sancionador, que un cop l’agent de policia notifiqui a l’interessat la infracció i la conseqüència en forma de multa s’obrirà el període de deu dies hàbils perquè aquest faci al·legacions si no està d’acord amb la mesura de càstig. El director del cos d’ordre serà qui resolgui sobre l’expedient i, si la multa tira endavant, s’obrirà un altre període d’un mes perquè l’infractor pagui. Si no compleix, s’obre la via executiva, el procediment que implica l’embargament de la quantia que augmentarà amb un recàrrec del 20%. Cal recordar que l’afectat encara té la via del recurs primer a l’administració i després a la justícia, que en paralitza l’execució.

Qui faci el pagament voluntari en el moment de la constatació o durant els deu dies hàbils següents a la comunicació s’estalviarà la meitat de l’import i, per tant, abonarà 150 euros.

La modificació pretén superar la problemàtica actual, provocada també perquè no s’ha aconseguit desenvolupar cap espai d’estada d’autocaravanes, la fórmula que es va recollir a la normativa perquè aquests turistes fessin nit en zones habilitades i amb personal de control per garantir la inscripció dels visitants al ROAT i el pagament de la taxa per l’estada (un euro per nit en el seu cas). Ara el projecte de llei específica que els comuns poden habilitar àrees d’estada i d’acollida d’autocaravanes (les segones són en règim diürn).