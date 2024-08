Les empreses qüestionen el vet a fer excursions a Tor

Nou anunci de mesura de control dels veïns de Tor. En aquest cas, la decisió afecta les empreses turístiques andorranes que organitzen rutes per la finca privada: els copropietaris volen regular l’accés dels vehicles rodats (4x4, sobretot) que no tinguin permís per entrar al terreny de Tor. La idea comunicada és exigir una autorització a les empreses que vulguin accedir a la finca des del port de Cabús. A banda, però, del permís d’entrada, els copropietaris també volen aplicar l’abonament d’una “donació” (una taxa) que destinarien a causes solidàries (un donatiu a l’hospital de Tremp, per exemple). Les empreses afectades, que han rebut un correu on s’explica la mesura, critiquen una actuació “poc clara” i “precipitada” que els arriba en plena temporada turística.

Un dels veïns de Tor conforme amb aquesta mesura (no tots ho estan) considera “normal” que es demani una autorització a “les empreses turístiques amb seu a Andorra que operen en una finca privada”. “Són empreses que habitualment organitzen trajectes turístics i activitats esportives al poble. Un parell han demanat permís al parc natural de l’Alt Pirineu, però l’autorització preceptiva és dels propietaris”, va indicar ahir aquest veí, que apuntava la principal afectació de la circulació: “Deixant de banda el profit econòmic que obtenen d’una finca que no és seva, l’excés de vehicles que passen per la pista malmet el camí. Arreglar els desperfectes ens costa milers d’euros cada any. Uns diners que no ens paga ningú. Ara bé, tothom que hi passa contribueix a fer malbé la pista, no tan sols les empreses andorranes.”

“Les coses cal parlar-les. Crec que ara no era el moment, en plena temporada alta”

Carlos Paredes, Coordinador d’Isard Wildland



El copropietari assumeix que “una entitat privada té dret a treure profit turístic d’un terreny, però no en una finca aliena. Si hi volen dur a terme activitats, ens hauran de demanar permís”. La comunitat de veïns podrà, és clar, denegar aquest permís: “Una vegada rebem la sol·licitud, valorarem si donar-lo o no.” Aquesta setmana, la comunitat ha enviat un correu a una quinzena d’empreses per comunicar la decisió. El missatge conté una ordre clara: caldrà que les empreses demanin permís i rebin autorització per poder realitzar qualsevol mena d’activitat a la finca (fan extensives les activitats a rutes a peu, en bicicleta o amb altres vehicles, com ara buggies). També se’ls demana retirar els anuncis de les visites. Si els empresaris no segueixen l’ordre, la comunitat indica que prendrà mesures legals.

Les empreses reproven el to del missatge i la confusió de la mesura. Mushing Pirineus és una d’aquestes empreses: “Abans de decidir res, ens agradaria saber amb claredat què és el que volen fer. Nosaltres, de moment, tenim permís. A més, oferim un catàleg d’activitats ampli. No tan sols ens dediquem a anar a Tor. Fem ràfting i barranquisme, sortim cap a Santa Magdalena... Tenim alternatives. Si no volen que la gent hi passi, que posin una barrera o facin com a Grandvalira, que controlen l’accés amb codi: si no saps el codi, no passes.” Apunten que “el boom de Tor ja s’ha acabat; n’hi ha que van al poble i no en saben res”.

Carlos Paredes, d’Isard Wildland, va rebre dos correus que li van semblar “més amenaçadors que res”. Paredes és guia de muntanya i veu raonable controlar l’accés a la zona de Tor: “Si volen regularitzar-ho, que ho facin, però les coses cal parlar-les. Crec que ara no era el moment, en plena temporada alta. Es pot organitzar millor. Es pot consensuar. S’ha fet tot a correcuita.” Fa cinc anys que Isard Wildland organitza sortides a Tor i “mai hem tingut cap problema”. Sobre la donació que caldria fer, Paredes apuntava que poden incloure la taxa al preu de la ruta. No hi veu inconvenient. Ara bé, també demana que el poble ofereixi els serveis mínims, com ara un bon senyal d’internet.