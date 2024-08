L’observació de la pluja d’estels des del camí hidroelèctric torna a exhaurir totes les places

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una de les activitats estrella de les Nits d’estiu de FEDA Cultura arriba aquest divendres. L’observació astronòmica guiada de la pluja d’estels al camí hidroelèctric ha tornat a exhaurir totes les places que hi havia disponibles i es referma com un dels grans referents de les activitats culturals del grup FEDA en les nits estivals.

Amb diferents noms arreu del territori com per exemple les Llàgrimes de Sant Llorenç, també conegudes com els Perseids, en referència al seu radiant, que és a la constel·lació de Perseu, a tocar de la de Cassiopea, són una pluja de meteors provocada per la cua de pols còsmica que el cometa Swift-Tuttle deixa anar al seu pas. De la mà de l'astrònom Joan Pujol i Univers Quark, el públic tindrà l'oportunitat d’admirar aquesta pluja de meteors, que es produeix cada any, d’una manera guiada i amb la pedagogia que caracteritza Pujol.

D’aquesta manera, FEDA assoleix un dels reptes que el grup es marca a l’hora d’organitzar aquestes activitats: poder realitzar, a la vegada, divulgació cultural i científica, donant a conèixer un dels espais més emblemàtics del país, com és el llac i el camí hidroelèctric d’Engolasters.

Tot i que l’aforament de la Pluja d’estels està complet per motius de capacitat, les activitats que FEDA Cultura organitza en el marc de les Nits d'estiu als museus continuen. Encara queden algunes places per a les pròximes dates, el dia 23 a les 20 hores la visita nocturna del camí hidroelèctric d'Engolasters, que serà una oportunitat per explorar els secrets sobre la principal infraestructura hidràulica del país en una singular excursió de nit. I el 31 a les 20 hores, el cinema familiar i compromès a la vora del llac d’Engolasters. En col·laboració amb el Festival Audiovisual d’Andorra Ull Nu, es projectarà 'O menino e o mondo' d'Alê Abreu, que és un film d’animació brasiler i va estar nominada als premis Oscar.