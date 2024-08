L'Assemblea Nacional Catalana a Andorra es mobilitzarà si hi ha detenció de Puigdemont

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La branca andorrana de l'Assemblea Nacional Catalana (ACN) ha organitzat una concentració davant l'ambaixada espanyola si finalment l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és detingut en el seu retorn a Catalunya per participar en la sessió d'investidura prevista per aquest dijous. Així doncs, si la mobilització es produeix, suposarà un primer pas per tal que l'ANC Andorra reprengui l'activitat al país, segons ha explicat el seu president, Àlex Rossell.

L'organització de la concentració ha sorgit de forma improvisada i, a banda de protestar per una hipotètica detenció de Puigdemont, també es volen criticar les maneres de fer de l'ambaixada espanyola que, a parer de l'entitat, "ja fa anys que fa coses que no són normals en un país que no és el seu". Des de l'ANC, doncs, no es fan previsions d'assistència a la mobilització, ja que es reconeix que a hores d'ara el moviment al Principat "està molt mort" i, per tant, aquesta mobilització vol ser una primera pedra per mirar de reactivar-lo.

El que està clar, però, és que només hi haurà manifestació davant l'ambaixada si es deté Puigdemont i si el jutge no li aplica l'amnistia. Està prevista a les 20 hores i es preveu que sigui una concentració silenciosa. Amb tot, des de la branca andorrana de l'ANC s'espera que els moviments que es puguin anar produint, així com la nova presidència de l'entitat a Catalunya, serveixin per reactivar tot un sentiment que sembla que durant els darrers anys "ha tocat fons".