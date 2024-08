Increment de pensions per a 2.409 jubilats no residents al país

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 2.409 jubilats no residents a Andorra tindran una revalorització de la pensió d'acord amb l'IPC harmonitzat de la zona euro que és d'un 2,9%. L'increment de les pensions arribarà per la modificació de la Llei de pressupost del 2024 que ha aprovat avui el consell de ministres i que ha de tirar endavant el Consell General. Els beneficiaris són persones que han cotitzat un mínim de 15 anys a la CASS i l'augment serà retroactiu amb efecte des del gener, segons ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal.

La revalorització d'aquests pensionistes no residents suposa una despesa de 196.417 euros per a la Seguretat Social i s'aplicarà seguint els mateixos criteris de la pujada de pensions aprovada per als residents al país. Casal ha assenyalat que es revisaran les pensions per trams amb la referència del salari mínim interprofessional.

La pujada serà d'un 2,9% per als pensionistes que cobrin menys de dues vegades el salari mínim interprofessional i del 25% del 2,9% per als que percebin entre dos i tres vegades el salari mínim interprofessional. Les jubilacions iguals o superiors a tres vegades el salari mínim no s'actualitzen.

La mesura de Govern dona resposta a la demanda que va sorgir quan la representació del Copríncep francès va plantejar que presentaria un recurs d'incontitucionalitat si la revalorització de pensions no s'estenia també als jubilats que cobren de la CASS i ja no viuen a Andorra.