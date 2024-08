Impagament de 225.000 euros de crèdits tous de la covid

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Estat ha d'assumir quatre nous crèdits tous per un valor total de 225.018,56 euros executats durant el mes juliol del 2024 per l'impagament de les empreses que els havien rebut, segons publica el Butlletí Oficial del Principat (BOPA). Les finances públiques han de respondre pels crèdits que va avalar a les quatre empreses en el marc dels programes per la crisi econòmica provocada per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Els negocis que no han abonat els diners són Yokohama SLU, que va rebre 102.292,68 euros, Marisqueria Beluga SLU, amb 59.350,42 euros, Tot Maletes SLU, amb 50.314,55 euros i Lola Botona SLU, amb 13.060,91 euros.