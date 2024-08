El Govern finançarà una part del cost dels pisos socials del Cedre

El Govern està disposat a finançar una part de la inversió necessària per construir els pisos de lloguer a preu regulat del Cedre, segons va confirmar ahir en declaracions als mitjans de comunicació el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González.

El màxim responsable del comú de la capital i el cap de Govern, Xavier Espot, van tractar aquest punt ahir al matí en una reunió. “Hi ha predisposició per part de les dues parts” per tirar endavant el projecte, va assegurar González, que va afegir que “fa temps” que les dues administracions en parlen.

En la trobada d’aquesta setmana “hi ha hagut un compromís per part de Govern per fixar un calendari”, va remarcar el cònsol. La voluntat de les parts és signar un conveni al setembre que concreti els termes de la participació de l’executiu en el projecte. “Anem pel bon camí”, va remarcar González.

El comú d’Andorra la Vella ha treballat en els últims mesos en l’avantprojecte arquitectònic. També ha encarregat els treballs d’excavació en el terreny per determinar si és apte per a la construcció, així com per conèixer la profunditat de la capa freàtica a la zona. “Avancem al nostre ritme”, va afirmar.

L’edifici tindrà una trentena de pisos amb una, dues i tres habitacions. En el mandat anterior, el comú va intentar tirar endavant una col·laboració publicoprivada per construir l’immoble, però la idea no va reeixir.