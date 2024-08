Els frescos de Sant Esteve llueixen al Columba

Un any i gairebé un mes després que el Govern i la família Bosch reprenguessin els contactes per a l’adquisició de les dues pintures murals que havien decorat l’absis de l’església de Sant Esteve –les escenes de La flagel·lació i El bes de Judes–, les obres ja ocupen un lloc d’honor a l’Espai Columba. La inauguració oficial, ahir a la tarda, va ser un acte per fer un breu repàs del procés que ha culminat amb el retorn del patrimoni venut, per agrair-ho a tots els que ho fan fet possible a banda i banda de la negociació i per destacar “el consens” que ha generat una operació que ha costat prop de tres milions d’euros. “Consens al tomb de la necessitat de recuperar elements essencials del patrimoni. Aquestes obres són part indissoluble del nostre relat, del nostre llegat, ens serviran per ensenyar d’on venim”, va resumir el cap de Govern.

“Quan tinguem el projecte museístic els l’ensenyarem, en parlarem, és l’acord amb el comú”

Mònica Bonell, Ministra de Cultura





L’espai s’obre avui a la ciutadania perquè contempli unes pintures destacades de l’anomenat estil 1200, a cavall entre el romànic i el gòtic. “Entrem en un període de contemplació, de gaudir-les”, va apuntar la ministra de Cultura, Mònica Bonell. A partir d’aquí va assegurar que no s’abandona aquest mandat de la Llei de patrimoni de recuperar allò que en altres temps es va perdre. “L’important és que moltes estan en mans d’institucions públiques i sempre hi pot haver acords per a cessions temporals i les que encara estiguin en mans privades hi ha camí a recórrer, però sense pressa”, va afirmar la titular de Cultura indicant, però, que no hi ha cap altra operació en marxa. Sí converses informals amb l’MNAC català per a alguna cessió temporal per a una eventual exposició com ja es va fer en el passat.

Autoritats i els ja expropietaris dels frescos, Juan i Enriqueta Bosch, davant les obres.Fernando Galindo

Bonell va explicar que en un viatge dels propietaris a Andorra durant els mesos en què es va aprofundir en la negociació –Enriqueta i Juan Bosch també van assistir a la inauguració– van visitar l’Espai Columba per interessar-se per on es mostrarien les obres. Un Espai Columba que serà casa temporal si es culmina el projecte de museu nacional. El calendari passa per enllestir el projecte museístic durant aquest any i per abordar amb el comú d’Andorra la Vella la ubicació. “Hem acordat que quan nosaltres tinguem aquest estudi, el projecte museístic, els l’ensenyarem, en parlarem i després ja parlarem de l’espai, és l’acord amb els cònsols”, va apuntar la ministra. La seva voluntat és que durant la legislatura s’hagi fet el disseny de l’equipament i es tingui clara la ubicació.

El desig governamental és bastir-ho en la parcel·la comunal de davant del Govern i la corporació no hi tanca la porta. El cònsol major, Sergi González, també present a la inauguració, va explicar que havien tingut una reunió amb Xavier Espot ahir mateix per tractar diferents temes que afecten la parròquia i que se n’havia parlat. González va apuntar que esperen la presentació “del relat museístic”, que s’han ofert a col·laborar-hi amb les seves idees i que després ja es parlarà de l’emplaçament, l’anhelat pel Govern o altres. “Nosatres estem oberts i amb ganes que es pugui fer aquí, a Andorra la Vella. Tenim espais”, va assenyalar.