Detectats casos de llengua blava en ovins, vaques, una llama i un mufló

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La malaltia de la llengua blava està afectant la cabana ramadera d'ovins i bovins i també animals de la fauna salvatge. El ministre portaveu i titular de Ramaderia, Guillem Casal, ha informat que s'ha detectat la infecció en dos ovins pels símptomes que presentaven, en 21 ovelles en les 95 proves de mostreig que s'han fet, en tres vaques de 72 mostres que s'han agafat, en una llama d'un privat d'Escaldes i en un mufló que es va recuperar per la zona de FEDA entre Escaldes i Encamp.

El ministre ha ressaltat que la majoria de la cabana ramadera ja està vacunada, que és la manera de combatre la malaltia, i ha especificat que queden alguns ramats d'ovins per immunitzar a Canillo, Encamp i Sant Julià. En el cas de la cabana bovina queden per vacunar els animals de Sant Julià perquè les vacades estan al Madriu i s'ha de preparar la logística per administrar les dosis a uns 350 caps de bestiar a mitjans o finals d'agost.

Casal ha destacat que la majoria dels animals afectats són asimptomàtics i ha recordat que la malaltia es transmet perquè un mosquit pica un animal que té llengua blava i després un altre que no tenia el virus. El ministre ha recalcat a més que la malaltia no té cap afectació per als humans i que la vacuna no afecta la qualitat de la llet ni la carn dels animals.