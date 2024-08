El comú denuncia actes incívics a la minideixalleria

Publicat per Redacció Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria va denunciar ahir actes vandàlics a la minideixalleria de les Feixes del Rabató. A través d’un missatge publicat al seu compte oficial a les xarxes socials, el comú va adjuntar imatges de les pintades, que embruten tot l’espai de la minideixalleria de les Feixes del Rabató. A més, en el mateix missatge el comú va apel·lar al civisme, condició necessària per poder mantenir una parròquia neta i cuidada. La corporació va assegurar que treballarà per reparar els danys. No és la primera vegada aquest any que el comú lauredià denuncia els efectes de l’incivisme en els equipaments comunals a través de les xarxes socials.