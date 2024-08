Colm Tóibín presenta ‘Una casa al Pallars’ a La Trenca

Publicat per Gerard E. Mur Verificat per Creat: Actualitzat:

Esdeveniment literari a Andorra. El país no sempre té l’oportunitat de rebre una figura de les lletres de pes internacional i aquesta tarda hem pogut gaudir de la visita de Colm Tóibín, autor irlandès conegut per obres com El mestre (novel·la basada en la vida de Henry James) o Brooklyn (el relat de vida d’una noia irlandesa emigrada als Estats Units), totes dues rebudes, al seu moment, amb èxit de públic i crítica. Tóibín ha arribat al Principat amb una nova reedició de la novel·la curta ‘Una casa al Pallars’ (Salòria). L’escriptor ha presentat l’obra a la llibreria La Trenca al costat d’Albert Villaró. Tots dos autors han conversat breument abans de donar pas a la lectura d’alguns fragments.