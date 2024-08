Casal justifica en la covid-19 la baixa execució de les inversions al 2022

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El fet que el Govern no executés les inversions previstes en el pressupost del 2022 "no incrementa en res la despesa" i ve justificat en part pels efectes de la Covid-19. Així ho ha posat en relleu el ministre portaveu, Guillem Casal, que ha volgut emfasitzar que la recomanació del Tribunal de Comptes (que en la seva memòria alertava d'"un baix nivell d'execució si es comparen amb les previsions definitives i les despeses executades") és del 2022 i, per tant, de fa dos anys.

El ministre portaveu ha remarcat que cal contextualitzar el fet que el 2022 l'executiu només executés el 46,82% del pressupostat. Ha volgut incidir en el fet que era el moment "de la represa forta de la construcció" i "alguns projectes quedaven deserts" perquè les empreses no hi podien fer front o passava que les constructores presentaven pressupostos que superaven "amb escreix la partida prevista" amb la qual cosa s'havien de declarar deserts. Casal ha volgut deixar clar, però, que "la inversió necessària i imprescindible" es va intentar prioritzar i es va tirar endavant.

D'altra banda, i quant a la remarca que una vuitantena de treballadors van excedir les hores extra, el ministre portaveu també ha volgut deixar clar que "estem parlant del 2022" i que es tracta d'una situació que l'executiu "intenta solucionar any rere any" nodrint els departaments en què es detecta que és necessari personal. Ha volgut també contextualitzar aquest volum d'hores extres en el fet que va ser llavors quan es va fer el canvi de plataforma de gestió pressupostària i que certs departaments com Funció Pública i Finances hi van haver de dedicar molt esforç i "recursos" i ha recordat que fruit d'aquest canvi es va donar "un embús" de facturació retardada que també va requerir que molts funcionaris dediquessin més hores a "recuperar el retard". També ha apel·lat al fet que encara es notaven els efectes de la Covid i hi havia persones de baixes i els departaments s'havien de "reorganitzar per continuar tirant endavant" la feina.