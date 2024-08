El Govern adjudica la redacció del projecte del segon edifici a la Borda Nova a Andorra la Vella

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres aprova l'adjudicació dels treballs de redacció del projecte i direcció de les obres de construcció del segon edifici residencial a la zona de la Borda Nova d'Andorra la Vella. El despatx d'arquitectura Altura ha estat el seleccionat per portar a terme l'estudi per uns honoraris del 4.39% sobre l'import de les obres i un termini d'execució de 20 setmanes per a la redacció del projecte.

Aquest nou bloc se sumarà al que s'està aixecant actualment i que conté 44 pisos ubicats a la parcel·la cedida pel comú de la parròquia el març del 2020, entre el carrer Terra Vella i el passatge Borda Nova de la capital.

Actualment, la bossa del parc públic compta amb aproximadament 400 pisos entre els quals s'estan construint i els que s'estan rehabilitant. Aquesta xifra augmentarà gràcies als habitatges que hi incorporarà el nou edifici.

El ministre Guillem Casal ha explicat que les converses sobre el conveni del primer edifici de la borda nova es profunditzaran al setembre. També han esmentat que els primers lloguers assequibles en oferir-se seran els de l'antic hotel Àrtic i al Pas de la Casa a l'antic edifici de la solana al comú d'Encamp.

Respecte als criteris per poder accedir a un d'aquests habitatges, el ministre ha esmentat que es publicaran aviat. Així com han explicat que els edificis de la borda nova estaran disponibles el desembre del 2025.