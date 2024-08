Adjudicat els treballs de manteniment de CS-10 d'Aixàs

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de ministres ha adjudicat ka fase 1 d'actuacions de manteniment a la CS-610 d'Aixàs a la parròquia de Sant Julià de Lòria. L'empresa Construccions Entrimo serà qui porti a terme les feines de manteniment per un import de 119.674 euros i un termini d'execució d'onze setmanes. La direcció dels treballs s'ha adjudicat a Euroconsult per 4.400 euros. D’aquesta forma, les obres ascendeixen a un total de 124.078,47 euros. L’objectiu dels treballs és l’estabilització d’un mur de maçoneria en un tram de la plataforma de la carretera de 35 metres, que actualment presenta imperfectes, així com l’adaptació de la barrera de seguretat al nou segment del mur.

Medi Ambient du a terme accions de millora al refugi guardat de Juclar

El Govern té la voluntat d’oferir unes prestacions adequades dels refugis del país i per aquest motiu hi destina inversions econòmiques anuals per a la millora i manteniment d’aquests espais ubicats a la natura. En aquest marc, el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha adjudicat de forma urgent la reparació de les filtracions d’aigua i millores a efectuar al refugi guardat de Juclar, ubicat a la Vall d’Incles, a la parròquia de Canillo. L’adjudicació ha estat per a l’empresa Construccions Purroy per un import de 39.578,33 euros