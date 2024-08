Una vintena de persones per nit s'acosten al Rolling And

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Rolling And ha funcionat molt bé durant les festes majors. Així ho expliquen des de la Creu Roja Andorrana, la impulsora d'aquest projecte que té per objectiu oferir suport preventiu sobre consum d'alcohol i drogues. Segons dades de l'entitat, cada nit al voltant d'una vintena de persones s'hi han atansat per informar-se.

"Està tenint molt èxit", afirma el director de Creu Roja, Jordi Fernàndez. "Tenim de deu a vint persones que s'acosten cada nit", destaca Fernàndez. Per aquest motiu, des de la institució humanitària consideren que el Rolling And "està sent ben acceptat", ha dit el responsable de l'entitat.

En aquest espai, una espècie de 'food truck', les persones que s'hi han atansat han rebut assessorament, recomanacions o pedagogia. Entre les consultes demanades per la població destaquen les proves d'etilòmetre per determinar la taxa d'alcohol i així poder saber si poden conduir o s'ha demanat informació sobre substàncies nocives. "Tenim unes tires reactives i va venir una noia que creia que l'havien drogat i es va posar la saliva a la tira i es va veure que no hi havia cap substància", explica Fernàndez a tall d'exemple. Des de Creu Roja consideren que aquest projecte complementa els dispositius preventius d'oci nocturn i que pot ajudar a "minimitzar riscos i el consum" d'alcohol i estupefaents, manifesta el director de l'ONG.

De totes maneres, des de Creu Roja són conscients que l'operatiu s'haurà d'anar actualitzant en el futur, sobretot perquè cada vegada apareixen substàncies més dures. "Suposo que amb el temps les tires les haurem d'actualitzar perquè hi ha noves substàncies sintètiques i no ho detectaran tot", assevera el dirigent de la institució.

Aquest dispositiu va arrencar com a prova pilot a principis d'any i durant les festes majors s'ha acabat de consolidar. Però la intenció és que no s'acabi aquest estiu. Des de l'organització expliquen que està dissenyat perquè estigui operatiu durant la resta de mesos. Per aquest motiu Creu Roja el proposarà en els diferents espectacles musicals que es portin a terme en el país, com podria ser un 'après ski' en una estació d'esquí. "Intentarem convèncer de la seva utilitat i ens agradaria que fos un recurs que ha vingut per quedar-se", assegura Fernàndez.

El màxim responsable de l'organització també lamenta que no s'implanti a totes les celebracions d'oci nocturn. "M'entristeix quan veig en alguna festa major que no té punts de socors, punts lila o el Rolling And", afirma el dirigent, qui també ha criticat que alguns punts liles s'agafen amb pinces. "Quan posen un punt lila virtual algú no ha entès el que és això. Es tracta d'un espai segur i professional on hi ha gent preparada i formada per ajudar. Un QR al costat de la barra no és un punt lila", detalla Fernàndez, que agrega: "A nosaltres això ens entristeix molt i passa en l'àmbit d'organitzacions privades, però també en administracions comunals". En aquest sentit, el director ha acabat asseverant que "qui ens vulgui ens tindrà".