L'AR+I presenta dos treballs al XI Congrés Geològic d’Espanya

La investigadora d'Andorra Recerca + Innovació (AR+I), Aina Margalef, va assistir, el juliol passat a l'XI Congrés Geològic d'Espanya, que va tenir lloc a Àvila. Es tracta d'un congrés que se celebra cada quatre anys al país veí del sud. Aquest any ha estat organitzat per l'IGME - CSIC (Instituto Geológico y Minero de España), amb motiu del seu 175è aniversari, juntament amb la Sociedad Geológica de España (SGE). El congrés està adreçat a personal investigador en qualsevol àmbit de les ciències de la terra.

Aquest any el congrés ha comptat amb 17 sessions científiques, 13 simposis temàtics, 5 cursos, 11 taules rodones, 9 sortides de camp, 3 conferències plenàries i les assemblees de totes les comissions de la SGE. Es tracta, per tant, d'un congrés de molta envergadura on tenen cabuda tots els projectes de caràcter geològic que es treballen a l'AR+I.

Des de l'eix muntanya de l'AR+I s'han presentat dos treballs en format pòster. Per una banda, el treball titulat 'Nuevo mapa Geológico de las rocas prevariscas de Andorra, Pirineos Centrales' (Margalef, A.; Clariana, P.; Casas, J.M.; García-Sansegundo, J.), on es presenta el mapa geològic d'Andorra 1:25.000 que s'ha desenvolupat aquests últims anys dins del simposi 'La cartografia geológica como base para la investigación básica y aplicada en ciencias de la Tierra'.

D'altra banda, també s'ha presentat el treball 'Tectónica activa en la región fronteriza Alt-Urgell – Andorra y su relación con la serie sísmica de Os de Civís' (Echeverria, A.; Martín-Castells, J.; Ortuño, M.; Frontera, T.; Margalef, A.) en la sessió científica de 'Tectónica activa y geología de terremotos'. En aquest treball es fa una anàlisi neotectònica i estructural de les possibles zones font de la sèrie sísmica d'Ós de Civís que es va iniciar l'any 2021 i que s'ha sentit notablement al Principat.En el congrés també es va presentar un pòster sobre la fauna de l'Ordovicià superior que es va trobar a Andorra en una campanya que va tenir lloc l'estiu del 2023 per part del Dr Jorge Colmenar i el seu equip ("Descubrimiento del primer trilobites en el Ordovícico de Andorra" Pereira, S.; Colmenar, J.; Silvério, G.); així com una presentació oral sobre l'acabament occidental de la falla de Merens, al NW d'Andorra ("Variación de la deformación en el extremo occidental de la Falla de Merens; Pirineos centrales " Clariana, P.; García – Sansegundo, J., Barron, P.).

En les activitats paral·leles a les sessions científiques, l'AR+I va participar en la reunió de la comissió de Patrimoni Geològic de la qual són membres, i de la reunió regional de ProGEO España. També van participar en un curs de drons aplicat a la geologia amb l'objectiu de prospectar en quins camps ens poden ser útils pels estudis geològics actuals i futurs a Andorra.