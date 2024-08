Els ingressos per la taxa de tabac creixen un 84% aquest any

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La importació de tabac ha deixat 88 milions d'euros en les arques de l'Estat aquest any, un 84,2% més d'ingressos que els recaptats pel cobrament de la taxa del tabac en els primers set mesos del 2023 quan es va tancar en 47,78 milions. Les dades fetes públiques per la duana indiquen que es manté la tendència a l'alça de tot l'exercici amb els 17,40 milions corresponents al mes de juliol que suposen una pujada del 101,2% respecte als 8,6 milions del mateix mes de l'any passat.

El total de diners recaptats en impostos i taxes a la duana per la compra de mercaderies a l'exterior ascendeix a 161,32 milions. Un total que representa un 33,9% més que l'acumulat en el mateix període del 2023. El resultat del juliol ha estat de 29,44 milions ingressats, un 46,8% per sobre dels 20 milions del juliol anterior. El mes passat s'ha situat com el segon millor de l'any per darrere dels 28,35 milions del maig.

La recaptació que baixa en l'acumulat del juliol és la generada per la importació de begudes. Les xifres de la duana mostren que la suma és de 5,13 milions, un 5,1% menys que els 5,41 milions dels primers set mesos del 2023. Els ingressos del juliol han estat d'un milió d'euros, un 14,2% superiors als del mateix mes de l'any passat. I en el cas de les taxes a les importacions de combustibles les dades són gairebé similars a les del 2023. L'acumulat en set mesos arriba a 32 milions, un 1,5% per sobre dels 31,62 milions del període anterior. El juliol ha aportat 4,92 milions a les finances de l'administració central que representen un increment del 3,1% si es compara amb el juliol passat.

La duana especifica a més que la recaptació de l'IGI sobrepassa mínimament aquest any els 44 milions d'euros. L'aportació del juliol ha estat de 7,4 milions, la més elevada d'aquest exercici.