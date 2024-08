Detingut per ferir a cops de puny una altra persona

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una baralla a l’exterior d’un establiment públic a la parròquia d’Andorra la Vella la matinada de dissabte es va cloure amb una persona detinguda i un ferit, segons va informar la policia. El cos de seguretat va ser requerit a les 2.38 hores per “una alteració d’ordre públic” dins del local i els agents van fer fora tres persones que posteriorment van començar a agredir-se al mig del carrer, provocant un altre incident. El servei d’ordre va detallar que un jove de 22 anys va ser arrestat per donar diversos cops de puny a una altra persona i provocar-li una ferida sagnant a la cella esquerra que va requerir assistència sanitària i punts de sutura per frenar la sang La víctima va patir, a més de la ferida, un fort hematoma en el mateix ull, segons la informació facilitada pel cos d’ordre, i l’agressor va ser detingut pels agents de la policia per un delicte contra la integritat física d’aquella persona.