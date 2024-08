Debat sobre si cal modificar la Llei electoral per fer vinculant el referèndum

Un dels debats que acompanyen des de les darreres setmanes els membres del pacte d’estat per la Unió Europea és la necessitat o no de dotar de més garanties jurídiques i normatives dins la llei electoral el caràcter vinculant del referèndum que decidirà si Andorra té un acord d’associació amb Europa.

En una nota d’opinió enviada a tots els representants de les formacions partidàries del sí, l’excap de Govern i líder de Socialdemocràcia i Progrés, Jaume Bartumeu, al·lega que modificar la Llei actual del règim electoral per introduir quòrums qualificats en la votació i per assimilar un referèndum consultiu com a vinculant és promoure una modificació legislativa inconstitucional.

El jurista defensa que el referèndum per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre l’acord amb la Unió Europea “només pot ser consultiu”, i ho fa sobre l’argument que el caràcter vinculant l’ha atribuït Govern a través “d’un compromís polític”. De fet, Bartumeu fa la hipòtesi que si la consulta tingués un caràcter vinculant i la votació popular donés com a resultat majoritari el rebuig, l’executiu no tindria l’obligació legal ni se’n derivaria cap mandat constitucional per portar-lo a una eventual aprovació del Consell General. En cas de negativa, defensa que Govern únicament haurà d’abstenir-se de continuar amb el procediment de tramitació i comunicar a la UE la impossibilitat política d’aprovar el text tractat. “Estaríem aleshores en un obstacle polític de procedibilitat, però des del punt de vista legal i constitucional, no hi hauria impediment per concloure el tractat”, apunta.

A més, expressa la necessitat de proposar modificacions a l’actual llei electoral per reforçar la regulació del referèndum consultiu dins el marc legislatiu del país. En aquest sentit, algun dels apunts que Bartumeu considera que s’han de precisar són el dret de sufragi de la ciutadania, les llistes electorals, la junta electoral i la campanya electoral i les condicions de vot. A través d’un reglament que ha d’elaborar Govern, sol·licita que s’agafi com a base l’actual Llei electoral i s’apliqui el text mutatis mutandis, expressió que significa fent els canvis necessaris. A més, entre altres qüestions, el text hauria d’incloure els requisits generals de la pregunta que es farà a tots els andorrans amb dret a vot i també la normativa relativa al finançament de la campanya del referèndum.