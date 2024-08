Baix nivell d'execució de les inversions pressupostades

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els capítols d'inversions de les liquidacions pressupostàries del Govern i dels comuns presenten "un baix nivell d'execució si es comparen amb les previsions definitives i les despeses executades". Així ho indica el Tribunal de Comptes en la memòria corresponent a l'exercici 2022 que ha estat recentment publicada. D'aquesta manera, en termes generals cal destacar que entre els comuns i el Govern el grau d'execució de les inversions va ser fa dos anys del 50,49%, és a dir, que del previst només es va executar la meitat.

Per aquest motiu, des del Tribunal de Comptes es recomana que aquestes administracions elaborin les seves previsions pressupostàries atenent "a la seva capacitat d'execució, als efectes de no desvirtuar les previsions contingudes en la llei i en les ordinacions pressupostàries".

Si es tenen en compte les previsions i les despeses finalment liquidades, tenim que el percentatge més gran d'execució és el del comú d'Encamp, amb un 69,34%, ja que tenia unes previsions de 13,8 milions i finalment en va liquidar 8,3. El segueix el comú d'Andorra la Vella amb una previsió de 26,9 milions i una liquidació de 16,1 milions. També per sobre del 50%, concretament amb un 50,13% se situa el comú de la Massana que tenia previst 9,6 milions i en va executar 4,8 milions. La resta d'administracions es troben ja per sota d'aquest 50% i cal destacar que el percentatge més baix es dona en el comú d'Escaldes-Engordany, amb un 42,97%, amb unes previsions de 14,5 milions i una execució de 6,2 milions. Cal tenir en compte, però que el Tribunal alerta que les dades dels comuns d'Ordino, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany no han estat fiscalitzades. Precisament Ordino seria la segona administració per la cua en execució amb un percentatge que se situa en el 44,63%, amb una previsió de 3,9 milions i una execució d'1,7 milions. El tercer per la cua és Sant Julià de Lòria amb un 45,78%, amb una previsió de 5,7 milions dels quals es van executar 2,6. Finalment, Canillo va estar en un grau d'execució del 46,62% amb 10,9 milions de previsió i 5,1 d'execució. I més enllà dels comuns cal destacar que el percentatge d'execució del pressupost del Govern va ser del 46,82% fruit d'unes previsions definitives de 43,3 milions i unes despeses liquidades de 23 milions.

Des del Tribunal de Comptes destaquen que cal tenir en compte que quan l'execució d'inversió s'estén més enllà de l'exercici pressupostari les entitats han d'aprovar i registrar una depesa plurianual. Precisament quant a les despeses plurianuals, des del Tribunal de Comptes es posa en relleu que "per la seva singularitat i rellevància, es recomana que les entitats duguin registres vinculats a la gestió pressupostària que informin sobre els compromisos plurianuals aprovats" així com l'extensió temporal, els crèdits a imputar a cada exercici, les despeses compromeses i liquidades durant l'exercici, els romanents i els possibles finançaments vinculats.