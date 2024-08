Avís groc per tempestes aquesta tarda que es poden allargar fins a la matinada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot i que les altes pressions continuaran sent protagonistes, no hi haurà unes temperatures tan altes com la setmana anterior ni una atmosfera tan quieta. A la tarda es preveu el creixement de núvols convectius que poden deixar tempestes localment intenses que es poden allargar fins a la matinada. A més, segons el servei meteorològic nacional el vent serà fort de component oest.

Les temperatures màximes d'avui assoliran els 31 graus al centre del país i els 17 graus al Pas de la Casa. Mentre que les mínimes se situen a 17 graus a Andorra la Vella i 13 graus a Pas de la Casa.