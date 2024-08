Atac de phishing al correu andorra.ad

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El correu d'Andorra Telecom està patint un atac de phishing aquest matí. La companyia ha alertat als usuaris per les xarxes socials que hi ha una web fraudulenta que suplanta l'original de l'accés al correu andorra.ad amb l'objectiu d'agafar les dades dels usuaris. Andorra Telecom informa que "actualment estem a l'espera de que donin de baixa la web fraudulenta, així com el seu accés a través de navegadors".