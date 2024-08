'Sublim' perd 4.000 espectadors

El Cirque du Soleil va abaixar ahir el teló amb menys pistonada que l’any anterior. Amb una ocupació mitjana per funció del 87% de les 3.500 localitats disponibles, l’assistència a l’espectacle de la companyia canadenca tanca amb una xifra absoluta per sobre dels 66.000 assistents que, tot i ser inferior als 70.000 del 2023, compleix les expectatives prèvies marcades per Andorra Turisme.

“Ja a l’inici, quan vam presentar l’espectacle, vam dir que esperàvem assolir una xifra de 65.000 espectadors i que esperàvem que l’ocupació estigués entre el 80% i el 90%”, va comentar el director de producte i nous projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, ressaltant que “la previsió s’ha complert i estem prou satisfets del resultat final de l’espectacle perquè hi ha hagut dies amb ocupacions de prop del 90% o el 100%, sobretot els caps de setmana”. Per a Torres, Sublim no queda al marge de la realitat del país, que ha acusat aquest juliol una davallada generalitzada en l’ocupació hotelera que es preveu que es recuperi de cara a aquest agost. Malgrat la davallada, Andorra Turisme no es planteja cap canvi en l’estratègia de venda del producte ni en la seva comunicació. “L’estratègia de comunicació la mantindrem perquè veiem que l’espectacle respon bé com a motor de turisme al país”, va expressar, afegint que “les mateixes associacions ens han dit que el Cirque du Soleil és una palanca que ajuda, en aquest cas, pel que fa a les ocupacions del juliol, ja des de l’inici el 2013”.

Una oferta que va plenament dirigida al públic estranger, ja que el 83% dels espectadors són turistes, els quals han fet una estada mitjana de 2,3 dies. De fet, per tres de cada quatre forans l’espectacle del Cirque du Soleil ha estat el principal motiu de visita al país. Torres no amaga que són el target. “Per a nosaltres, l’objectiu des de l’inici d’aquest esdeveniment són els turistes forans que decideixin venir a Andorra en lloc d’anar a una altra destinació”, va dir el director de producte, afirmant també que “evidentment, això no treu que el públic d’Andorra tingui l’oportunitat de venir”. La xifra de nacionals assistents ronda cada edició entre el 15% i el 20%, situant-se aquest any en el 17% –segons dades de les dues primeres setmanes de juliol.

Una de les novetats d’aquest any ha estat el fet d’allargar les funcions fins a la primera setmana d’agost, sobre el qual Torres no ha volgut avançar si l’any vinent se seguirà fent. “Un cop acabat l’espectacle farem una mica d’anàlisi de quantes freqüentacions hi ha hagut per cada dia i establirem d’acord amb el calendari, si mantenim unes dates com les que hem tingut aquest any o tornem a mantenir unes dades com les que teníem anteriorment”, va expressar. Tot i això, va deixar entreveure que “és cert que és principi d’agost i aquests últims dies gairebé tenim l’aforament complet, fet que denota que hi ha gent al país de vacances”.

Un dels aspectes que sí que s’han mantingut respecte a l’any anterior és el de no proporcionar entrades gratuïtes a aquells que visualitzaven l’espectacle dempeus. En total, en les nou edicions de les funcions que la companyia canadenca ha realitzat al país des del 2013 han passat prop de 900.000 espectadors.