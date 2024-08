El Govern i la capital abordaran el futur dels pisos d’El Cedre

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern i el comú d’Andorra la Vella mantindran una reunió per abordar, entre altres qüestions, l’eventual col·laboració de l’executiu en els pisos d’El Cedre. El cap de Govern, que va participar en el tradicional ball del Contrapàs de la festa major de la capital, va manifestar que la voluntat del Govern continua sent la de col·laborar amb les diferents institucions del país, particularment amb els comuns, “siguin del color que siguin”. “Per intentar resoldre el problema de l’habitatge, estem completament disposats, sempre que tothom assumeixi la seva part de corresponsabilitat. Així ho vam fer a Escaldes-Engordany a l’avinguda del Pessebre i amb l’antiga corporació a la Borda Nova”, va destacar. “Encara no hem parlat de quantitats i penso que aquí no discutirem per l’import sempre que quedi clar que totes les administracions hi participaran en la mesura de les possibilitats”, va afegir-hi.