Espot atribueix els resultats al desgast de governar

El cap de Govern es va referir ahir per primer cop als resultats de l’enquesta política d’AR+I, que recullen la seva pèrdua de popularitat. Xavier Espot va manifestar que troba “normals” els resultats i que se’ls esperava. “Era un resultat que fa mesos que augurava. Al final, fa molts anys que governem en situacions difícils”, va assenyalar. El líder demòcrata va citar la crisi de l’habitatge, el poder adquisitiu dels ciutadans i el creixement sostenible, que “són problemàtiques que no tenen solucions senzilles i que desgasten qui governa. En canvi, beneficien qui està en una situació de facilitat, perquè, des de l’oposició, es denuncien els problemes, però no s’hi aporten solucions”, va reblar.