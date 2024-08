Record de visites a refugis de muntanya durant el 2023

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’any 2023 la freqüentació dels refugis lliures del país va batre rècords. D’aquesta manera, es va aconseguir la xifra més alta des del 2014 i es van fregar els 5.000 visitants, situant-se el total concretament en 4.956 persones. Aquesta xifra va suposar un 8% més que l’any precedent, quan el volum de persones als refugis va ser de 4.604. I la dada és especialment significativa si es té en compte que el 2015 es va tancar amb 2.600 senderistes.

En el rànquing de la vintena de refugis lliures amb què compta el país, és el de Fontverd el que registra una major freqüentació. Així, l’any passat hi van passar 842 excursionistes per aquest refugi i en l’acumulat històric des del 2014 el volum de persones que han fet servir aquesta infraestructura és de 4.837. En segon lloc, es va situar el de la Cabana Sorda, que van fer servir 788 senderistes, una xifra lleugerament inferior a la de l’any precedent, quan el volum total havia estat de 797. Cal destacar que des del 2014 aquest refugi ha estat emprat per 4.544 persones. I en tercer lloc, l’any passat es va situar el Pla de l’Estany, amb 422 excursionistes. En canvi, si es té en compte l’acumulat històric, tenim que és el de Coms de Jan el que se situa en tercer lloc, amb 3.570 senderistes. I si s'avaluen les xifres globals tenim que des del 2014 han estat 36.110 els senderistes que han fet servir la vintena de refugis no guardats que té el país.

El salt més important en la freqüentació d’aquestes estructures es va donar el 2019, quan es va superar la xifra dels 4.000 senderistes (4.041) i l’increment respecte de l’any anterior es va situar en el 64%. Els anys següents, a excepció del 2020 arran de la pandèmia de la Covid-19, les xifres han estat sempre per sobre dels 4.000, fins als gairebé 5.000 amb què es va tancar l’any passat.