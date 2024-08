La botiga Party Fiesta esquiva el tancament de la cadena

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La botiga de Party Fiesta d’Andorra la Vella no abaixarà la persiana malgrat el tancament dels locals de la cadena barcelonina arreu d’Espanya (33 botigues i 140 treballadors). L’empresa porta una llarga temporada patint pèrdues i arrossegant deutes i la decisió final ha estat la de tancar. La compra per part d’uns nous inversors fa uns mesos, després de decretar una suspensió de pagaments, no va resultar en un sanejament dels comptes que permetés reflotar l’empresa.

Toni Mingorance, gerent de la botiga andorrana de Party Fiesta, apunta que ells esquiven el tancament perquè són una franquícia i poden continuar funcionant independentment. “No som botiga pròpia de la companyia, per tant, el tancament general no ens afecta d’una manera directa. Deixarem de ser franquícia i passarem a ser propietaris.” Fins fa un any, Party Fiesta estava ubicat en un local de Prat de la Creu; ara se’ls pot trobar a l’avinguda Tarragona, al costat del McDonald’s. El trasllat s’explica per un augment dels costos de lloguer. Van obrir portes el 2011.

L’afectació principal –assenyala Mingorance– serà l’adquisició d’estoc: “Possiblement, patirem la manca d’algun producte determinat durant un temps, però no preveiem res alarmant.” Mingorance, de fet, ja fa unes setmanes que ha començat a contactar amb proveïdors per tenir cobert tot el producte que ofereixen: “I, de fet, Party Fiesta ens ha enviat una llista completa dels contactes dels proveïdors. No ens han posat cap mena de pega.” El que no puguin aconseguir a partir dels proveïdors habituals de l’empresa ho hauran de reemplaçar amb altres marques. “La feina ara és posar-se en contacte amb ells”, assegura. Party Fiesta ofereix articles de festa, disfresses, llaminadures i joguina petita (per a pinyates).

Pel que fa al nom de la botiga, la intenció de Mingorance és mantenir-lo: “La idea és no canviar-lo, però ens està arribant la informació amb comptagotes. No sé el que passarà.” Des de fa uns mesos, tampoc han hagut d’abonar el fee, la quota que paguen com a franquiciats.