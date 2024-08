El bisbe ‘amfibi’

“Ja tenim pregoner per a l’any vinent.” En aquest to afable parla l’alcalde de Tivissa, Joan Cedó, del seu amic i company de generació Josep-Lluís Serrano Pentinat, designat directament des de les esferes més altes del Vaticà el 12 de juliol passat com a bisbe coadjutor de la Seu i futur Copríncep episcopal. La història d’ambdós es remunta a l’any 1977 en un petit poble de la comarca catalana de la Ribera d’Ebre anomenat Tivissa, que en l’actualitat té menys de 1.700 habitants.

Cedó explica que va compartir tota la infantesa amb Serrano Pentinat fins que aquest va entrar al seminari. El caràcter introvertit i el tarannà assossegat del bisbe va aparèixer d’adolescent perquè “de petit era un noi entremaliat, el perfil de gamberro, però en el bon sentit de la paraula”, manifesta l’alcalde. A parer seu, amb l’entrada a l’adolescència és quan va tenir l’apropament a l’Església, ja que “Tivissa és un municipi conservador”. En aquest sentit, recorda que cada estiu assitien a les misses i feien d’escolanets a Llaberia, un poble amb passat medieval a 20 quilòmetres de Tivissa. “Per a nosaltres era com una excursió anar allà, ara, malauradament, és un poble deshabitat”, incideix.

Un dels aspectes que més remarca de les seves aficions de petit és la lectura. “Ell no va jugar mai a futbol, era el diferent de la colla perquè li encantava la lectura, la resta no teníem aquesta passió pels llibres”, apunta Cedó. Si hi ha un altre aspecte de la seva personalitat que l’alcalde ressalta és el de la devoció per la seva terra i la seva gent. “Cada any per festa major ens trobem tots plegats els de la colla i sopem”, diu l’alcalde, que incideix que el futur Copríncep episcopal “sempre ha mantingut el contacte amb tots nosaltres, per ell, l’amistat és per tota la vida”. Cada estiu, Serrano Pentinat retorna al seu poble per cuidar la seva mare i ajudar la parròquia del poble –precisament on estava quan se li va comunicar la notícia de la seva arribada al Bisbat d’Urgell.

“Per a nosaltres, ha sigut una gran notícia”, va incidir l’alcalde, que va admetre que per al poble és tot un orgull. “Tenir un tivissà que sigui referenciat a escala mundial i en un bisbat com el d’Urgell que té tant pes amb un càrrec polític és realment molt important per a nosaltres”, va dir.

Però si el seu amic l’hagués de definir en una paraula, aquesta és versàtil. “Ha sigut com un amfibi, sempre ha sabut adaptar-se molt bé allà on ha anat”, explica Cedó, recordant que Serrano Pentinat havia estat a Moçambic, Nicaragua i el Brasil de secretari. “S’ha adaptat a la vida religiosa sense perdre les seves arrels”, va cloure l’alcalde.