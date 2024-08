6.000 pessetes pels frescos

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui és generalitzat el reconeixement del valor històric i patrimonial de les pintures de l’església de Sant Esteve i la rellevància que Andorra les recuperi i les pugui tornar a exhibir al públic (a partir de dimecres vinent a l’Espai Columba). Fa cent anys pesaven altres motius i en un context de crisi, com relata l’informe del ministeri de Cultura que va acompanyar el projecte de llei per validar el crèdit extraordinari que n’ha permès la compra, l’antiquari català Josep Bardolet va fer una oferta al llavors bisbe d’Urgell, Justí Guitart, que aquest acabaria acceptant. Bardolet va oferir 6.000 pessetes per les pintures el 5 de novembre del 1923. El 28 de juny del 1926 en rebia una resposta favorable. No era una maniobra estranya de l’antiquari nascut a Vic, prolífic en la compravenda d’art i que va centrar bona part de l’activitat a la zona del Pirineu.