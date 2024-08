La tempesta va acumular 33 litres per metre quadrat en mitja hora a la Comella

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les fortes tempestes de divendres a la tarda van deixar quantitats irregulars de precipitació arreu del Principat, segons va detallar ahir el servei meteorològic, amb valors destacables a la Comella, on es van acumular 53 mil·límetres (equivalent a litres per metre quadrat), dels quals 33,5 en mitja hora, o a Engolasters, amb 42,5 mil·límetres acumulats. El temporal de pluja va desplomar les temperatures tot i que ahir els termòmetres es van tornar a enfilar amb valors propis de l’època estival. La previsió per als pròxims dies és que no siguin extremes però sí més altes del normal a Andorra.