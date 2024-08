Salut veta l’hormonació per canvi de sexe als menors de 16

Publicat per Dani Silva Verificat per Creat: Actualitzat:

La celebració del Dia de l’Orgull LGTBIQ+ va estar marcada per nombroses reivindicacions. Una de les demandes que el col·lectiu fa més temps que reclama és la dels tractaments hormonals per a aquelles persones que vulguin fer el canvi de sexe, amb dos anys en espera. “Govern ens ha deixat veure l’esborrany i no estem d’acord que els menors de 16 anys no puguin tractar-se”, va dir la presidenta de Diversand, Nieves Calvo. El 30 de març del 2022, Govern va aprovar que els tractaments de canvi de sexe entrarien a la cartera de serveis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), incloent-hi els tractaments hormonals i quirúrgics i l’acompanyament psicològic en cas que fos necessari. Per a Calvo, el que falta és “el reglament, que entri el circuit”. Des de Diversand indiquen que la llista d’espera per al tractament al principat s’eleva entre les deu i quinze persones –sense saber la xifra exacta de menors de 16 anys dins el grup–. “Fa sis mesos que diuen que queda poc”, comenta la vicepresidenta de Diversand, Isabela Vargas, que és molt crítica amb el vet als menors de 16 anys.