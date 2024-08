Residents veneçolans demanen al Govern que es posicioni

La plaça del Poble va ser ahir el punt de trobada d’una cinquantena de residents veneçolans al país, que es manifestaven en contra del suposat frau electoral que hi va haver a les eleccions veneçolanes de diumenge 28 de juliol passat. Els assistents van demanar al Govern de Xavier Espot que es pronunciés davant la situació que està vivint el seu país.

“Ens concentrem avui perquè és una demanda que ve de part dels nostres compatriotes veneçolans que estan manifestant-se als carrers”, va explicar el president de l’Associació de Residents de Veneçuela al Principat, Reinaldo Márquez, que va apuntar que la trobada va ser un assaig per “veure quanta gent som capaços de reunir i poder repetir aquestes protestes per donar a conèixer la situació que viu el nostre país en aquests moments”.

“Volem repetir aquestes protestes per donar a conèixer la situació del nostre país”

Reinaldo Márquez, President de l’Associació de Veneçolans



“La meva filla i les meves netes estan a Veneçuela passant fam”

Elsi Benítez, Manifestant



“Si no ens ajuden internacionalment, el règim de Maduro no caurà”

Marta Rossinac, Manifestant



Elsi Benítez fa disset anys que viu al Principat, però va reconèixer que està passant per un dels moments més durs des que va haver de marxar del seu país. “Estic vivint aquesta situació amb molta tristesa i dolor. La meva filla i les meves netes estan a Veneçuela passant fam, i aquests dies han de dormir estirades a terra per por de ser tirotejades per la finestra”, va remarcar Benítez, que considera que aquesta situació no canviarà sense ajuda internacional. “Si no ens ajuden internacionalment el règim no caurà”, va apuntar la Marta, una altra manifestant a favor del canvi al seu país. Com la Marta, la Cristina i l’Eduardo també pensen que sense aquesta ajuda de fora, Maduro no abandonarà el poder. “El nostre país està tan malament que som nosaltres qui hem de fer la compra per internet a supermercats veneçolans amb comptes a l’exterior, perquè els arribi el menjar als nostres familiars”, va denunciar la Cristina. La trobada va concloure amb les bones sensacions dels assistents i les ganes de continuar donant a conèixer la situació que viu el seu país al poble andorrà.